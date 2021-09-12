تنسيق حزبي ثلاثي لتشكيل المجالس الجهوية والجماعية بجهة الشرق

هبة بريس - وجدة

إجتمع كل من محمد أوجار المنسق الجهوب لحزب التجمع الوطني للأحرار و عبد النبي بعوي المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة و عمر حجيرة المنسق الجهوي لحزب الإستقلال من أجل تدارس وتقييم النتائج التي تصدرت فيها الأحزاب الثلاثة بجهة الشرق اقتراع الثامن من شتنبر.

وحسب بلاغ مشترك توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فمن أجل المصلحة العامة للجهة وانسجاما مع النتائج التي أعطت للأحزاب الثلاثة إمكانية التحالف بمختلف المجالس المنتخبة، تقرر إحداث لجان إقليمية بمختلف الأقاليم الثمانية للجهة من أجل تنزيل هذا التنسيق وبلورته مع إمكانية الإنفتاح على الأحزاب السياسية الأخرى وذلك من أجل بلوغ أغلبيات قوية ومنسجمة وفاعلة وقادرة على الإستجابه لتطلعات ساكنة أقاليم الجهة ومن أجل المساهمة في تنزيل مختلف مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا.

ويضيف البلاغ ذاته، ستبقى اللجنة الجهوية المكونة من المنسقين الجهويين واللجان الإقليمية للأحزاب الثلاثة بتواصل مستمر خلال كل هاته المدة الإنتدابية لحل كل الإشكالات وتأطير التقاربات الممكنة المبنية على البرامج والإقتراحات الكفيلة بإحداث دينامية تنموية جديدة في كل جماعات أقاليم شرق المملكة.

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