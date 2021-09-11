طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

2021-09-11 / 9:02 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شخص في الثلاثينيات من العمر ، حدا لحياته بطريقة مروعة، عصر اليوم السبت 11 شتنبر، بعدما ألقى بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية بمنطقة بنديبان بطنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان الهالك أب لطفلين ويبلغ من العمر 35 سنة حيث يعاني من اضطرابات نفسية يرجح أنها قد دفعته الى انهاء حياته بطريقة مؤلمة .

وقور أخذها علما بالحادث انتقلت عناصر الوقاية المدنية فضلا عن السلطات المحلية والأمنية، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بينما تم فتح تحقيق في الواقعة.

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