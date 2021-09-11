بعد توقيف اثنين.. إسرائيل تعتقل أسيرين آخرين من الستة الفارين

2021-09-11 / 9:21 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فجر اليوم السبت، أسيرين فلسطينيين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة، في شمال البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم إلقاء القبض على السجينين في قرية أم الغنم بينما كانا مختبئين في ساحة موقف شاحنات.

وأضاف أن عملية القبض نفذها عناصر الجيش الإسرائيلي بعد “نشاط مكثف” مشترك لشرطة المنطقة الشمالية وأفراد حرس الحدود والوحدات الخاصة للجيش والمخابرات “الشاباك”.

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