بعثة الجامعة العربية: لم نرصد أية تجاوزات في الانتخابات المغربية

هبة بريس

سجلت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التي جرت الأربعاء بالمغرب، أن هذه الاستحقاقات “جرت وفقا لما نص عليه الإطار القانوني للعملية الانتخابية و المعايير والالتزامات الدولية ، وأتاحت للناخبين أداء واجبهم الانتخابي بكل حرية”.

وأكدت البعثة في بيان تمهيدي أنه لم يتم رصد أية تجاوزات من شأنها التأثير بشكل جوهري على نتائج هذه الانتخابات، معربة عن عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية التصويت ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.

وأشاد البيان بالدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية خلال هذه الانتخابات في ظل العديد من التحديات على رأسها جائحة كورونا ودمج استحقاقين انتخابيين، مبرزة بهذا الشأن أن وزارة الداخلية “تمكنت من تخطي ومعالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي صاحبت العملية الانتخابية ، مستعينة بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها خلال إشرافها على العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في المغرب على مدار السنوات الماضية”.

كما رصدت البعثة الدور الحيوي الذي لعبته وسائل الإعلام المغربية المختلفة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية ، حيث قامت بعمل التغطية الإعلامية ليوم التصويت ، وكانت متواجدة في عدد كبير من مراكز التصويت بداية من ساعات الصباح الأولى من يوم التصويت وحتى الانتهاء من عملية العد والفرز .

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