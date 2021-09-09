المصباح” يقرر التموقع في المعارضة

هبة بريس _ الرباط

بناء على مخرجات العملية الانتخابية، التي أجريت أمس الأربعاء 08 شتنبر 2021، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التموقع في المعارضة.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ صدر بمناسبة الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الخميس 09 شتنبر بالرباط، أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبره الموقع الطبيعي خلال المرحلة.

هذا وأكد البلاغ “اعتزاز الحزب بالدور الذي اضطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية، وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي”

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