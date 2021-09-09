الصورة من الارشيف

الأزمة الليبية ….وزراء الخارجية العرب يؤكدون التشبث بروح الاتفاق السياسي للصخيرات

2021-09-09 / 5:52 مساءً
0
هبة بريس

جدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التشبث بروح الاتفاق السياسي الليبي الذي وقُع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 دجنبر 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشاد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي توجت أعمال الدورة 156 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بدور الدول العربية المجاورة لليبيا، لا سيما المغرب وتونس ومصر، التي استضافت جلسات الحوار في إطار دعم عملية السلام التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساراتها الثلاث، السياسي والاقتصادي والعسكري.

وأكد الاجتماع على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة للأزمة الدائرة في هذا البلد، ومواصلة الجهد القائم في إطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي.

وجدد التأكيد على دعم السلطة الجديدة الموحدة الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامها المنصوص عليها في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية ودعم حكومة الوحدة الوطنية وصولا الى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد المتفق عليه في 24 دجنبر المقبل.

وحث في هذا الصدد المؤسسات الليبية المختصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن القوانين حسب الاقتضاء بما يتيح للمفوضية العليا للانتخابات الحصول على الموارد المالية والوقت الكافي للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا للجدول الزمني المحدد .

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسه سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد أحمد التازي

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن القدس

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن…

2021-09-09 / 6:55 مساءً
Photo of الأحرار والإستقلال يفوزان بمقعدي البرلمان في دائرة الحاجب

الأحرار والإستقلال يفوزان بمقعدي البرلمان في دائرة الحاجب

2021-09-09 / 4:56 مساءً
Photo of ”بوعيدة“ يعتصم أمام مقر ولاية الجهة بسبب محاولة تجريده من ”مقعده البرلماني“

”بوعيدة“ يعتصم أمام مقر ولاية الجهة بسبب محاولة تجريده…

2021-09-09 / 4:41 مساءً
Photo of هذه النتائج النهائية لانتخابات مجلس جماعة تطوان

هذه النتائج النهائية لانتخابات مجلس جماعة تطوان

2021-09-09 / 4:32 مساءً
Photo of مجلس بوعياش: لم نسجل أي مس بمؤشرات الشفافية في الانتخابات

مجلس بوعياش: لم نسجل أي مس بمؤشرات الشفافية في…

2021-09-09 / 4:22 مساءً
Photo of الأحرار تتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية والجماعة بطرفاية

الأحرار تتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية والجماعة بطرفاية

2021-09-09 / 4:16 مساءً
Photo of موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-09-09 / 3:24 مساءً
Photo of 4 أحزاب تحصد المقاعد الأربعة بإقليم الحوز

4 أحزاب تحصد المقاعد الأربعة بإقليم الحوز

2021-09-09 / 2:49 مساءً
Photo of الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب

الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان…

2021-09-09 / 2:41 مساءً
Photo of السقوط الحر ل”البيجيدي” سيحرمه من عدة امتيازات بمؤسسة البرلمان

السقوط الحر ل”البيجيدي” سيحرمه من عدة امتيازات بمؤسسة البرلمان

2021-09-09 / 2:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق