هؤلاء هم البرلمانيون الفائزون بجهة سوس ماسة

2021-09-09 / 1:06 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت النتائج النهائية التي تم الاعلان عنها صباح اليوم الخميس 9 شتنبر ، والمتعلقة بعملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التي جرت يوم أمس الاربعاء 8 شتنبر، وهؤلاء هم البرلمانيون الفائزون بجهة سوس ماسة .

اسفرت النتائج النهائية على فوز كل من:

دائرة اكادير ادوتنان:

_ التجمعي كريم اشنكلي

_ البامي حميد وهبي

_ الاستقلالي جمال الديواني

_ حسن اومريبط عن التقدم والاشتراكية

دائرة انزكان:

_اسماعيل الزيتوني عن الاحرار

_ خالد الشناق عن الاحرار

_محمد اوضمين عن البام

دائرة اشتوكة ايت باها:

_ اسماعيل كرم عن الاحرار

_ احمد بومكوك عن البام

_ الحسين ازكاغ عن الاستقلال

دائرة تارودانت الشمالية:

_ لحسن السعدي عن الاحرار

– عبد العزيز البهجة عن الاستقلال

– عبد اللطيف وهبي عن البام

دائرة تارودانت الجنوبية:

– محمد بودلال عن الاحرار

– عبد الصمد قيوح عن الاستقلال

– خالد الحاتيمي عن البام

– ابراهيم احنين عن البيجيدي

دائرة تزنيت:

– عبد الله الغازي عن الاحرار

– حنان عدباوي عن الاستقلال

دائرة طاطا:

– الحسين تضومانت عن الاحرار

– حسن التابي عن البام

وحسب النتائج العامة لانتخابات التشريعية بالدوائر المحلية بجهة سوس ماسة حصل حزب الاحرار 7 مقاعد والبام 6 مقاعد والاستقلال 6 مقاعد والبيجيدي على مقعد واحد والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد.

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