أكادير : التقدم والاشتراكية يحصل على مقعد برلماني ويطيح بمرشح الاتحاد الاشتراكي

2021-09-09 / 12:14 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت النتائج النهائية التي أعلن عنها والي جهة سوس ماس، صباح اليوم الخميس، عن ترجيح كفة الأصوات لحسن أومبريبط عن حزب التقدم والاشتراكية، ليتمكن من ضمان مقعد برلماني عن دائرة أكادير إداوتنان .

ويعد حصول الحزب الشيوعي على المقعد البرلماني، الاول من نوعه باكادير إداوتنان وذلك بعد أن كان لصالح المويسات عن الاتحاد الاشتراكي في عملية فرز الساعات الاولى من صباح اليوم.

وجاءت المقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة أكادير إداوتنان:

1 كريم اشنكلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على ما مجموعه 50832 صوتا

2- حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله بما مجموعه 14135 صوتا

3 جمال ديواني عن حزب الاستقلال على 8170 صوتا

4 حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية 7091 صوتا.

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