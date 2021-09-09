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بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته

2021-09-09 / 10:48 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بعد الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية في استحقاقات الثامن من شتنبر، دعا الأمين العام السابق للحزب عبد الاله بنكيران، سعد الدين العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته.

وقال بنكيران في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.”

هذا ويشار الى أن حزب العدالة والتنمية حصل في استحقاقات الثامن شتنبر على 12 مقعدا مقابل 125 مقعدا خلال الانتخابات السابقة.

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