سعد الدين العثماني

نيويورك تايمز: خسارة العدالة والتنمية آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة

2021-09-09 / 9:52 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن خسارة حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية، ووصفتها بأنها آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة.

وجاء في التقرير الذي أعدته عايدة علامي ونيكولاس كيسي، إن حزب العدالة والتنمية، عانى من أكبر خسائره في نكسة موجعة في واحدة من البلدان التي ظل فيها الإسلاميون بالسلطة منذ الربيع العربي.

وأشار التقرير الى أن نتائج الانتخابات تعطي إشارة واحدة: وهي تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وتكبد حزب العدالة والتنمية هزيمه مدوية في انتخابات ال8 شتنبر، بعد حصوله على المركز الأخير ب12 مقعدا.

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