وزير الداخلية يعلن تصدر ”الأحرار“ لنتائج الانتخابات التشريعية

2021-09-09 / 8:53 صباحًا
0

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس، الأربعاء 8 شتنبر 2021، بمجموع 97 مقعدا بعد فرز 96% من الأصوات المعبر عنها.

وحسب ما أفاد به وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج المؤقتة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا، مقابل حصول حزب الاستقلال على 78 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب35 مقعدا، فيما توزعت 12 مقعدا على باقي الأحزاب المتنافسة.

 

حزب الحركة الشعبية حصل على المرتبة الخامسة بـ26 مقعدا، مقابل 20 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية و18 للاتحاد الدستوري، بينما مني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مذلة بعدما حصل على 12 مقعدا فقط.

 

 

هذا وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف خلال ندوة صحفية في ساعة متقدمة من يومه الخميس عن اتصاله بعزيز أخنوش وتهنئته بتصدره الاستحقاقات الانتخابية، فيما عبر عن ارتياحه للمرتبة الثانية التي حصل عليها حزبه على الرغم من المشاكل التي عاشها الحزب، على حد تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ب42031 صوتا.. التجمعي رفيق بناصر ينتزع مقعدا بدائرة الجديدة

ب42031 صوتا.. التجمعي رفيق بناصر ينتزع مقعدا بدائرة الجديدة

2021-09-09 / 11:12 صباحًا
Photo of النتائج النهائية لنيل 22 مقعدا برلمانيا بجهة الشرق للانتخابات التشريعية

النتائج النهائية لنيل 22 مقعدا برلمانيا بجهة الشرق للانتخابات…

2021-09-09 / 11:00 صباحًا
Photo of بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته وإعلان استقالته

بعد “الهزيمة المؤلمة”.. بنكيران يدعو العثماني إلى تحمل مسؤوليته…

2021-09-09 / 10:48 صباحًا
Photo of وهبي معلقا على نتائج الانتخابات: “البام” استطاع الحفاظ على مكانته

وهبي معلقا على نتائج الانتخابات: “البام” استطاع الحفاظ على…

2021-09-09 / 10:36 صباحًا
Photo of لشكر: غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها

لشكر: غالبية الشعب المغربي قالت كلمتها

2021-09-09 / 10:25 صباحًا
Photo of لفتيت: حرصنا على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين

لفتيت: حرصنا على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين…

2021-09-09 / 10:13 صباحًا
Photo of البامي “وهبي” يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الشمالية

البامي “وهبي” يحافظ على مقعده البرلماني بدائرة تارودانت الشمالية

2021-09-09 / 10:03 صباحًا
Photo of نيويورك تايمز: خسارة العدالة والتنمية آخر الهزائم للإسلاميين في المنطقة

نيويورك تايمز: خسارة العدالة والتنمية آخر الهزائم للإسلاميين في…

2021-09-09 / 9:52 صباحًا
Photo of لفتيت يؤكد: اقتراع 8 شتنبر مر في “أحسن الظروف”

لفتيت يؤكد: اقتراع 8 شتنبر مر في “أحسن الظروف”

2021-09-09 / 9:28 صباحًا
Photo of بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على مقعد برلماني بالبيضاء

بعد إهانته للفنانين.. فاطمة خير “تصفع” بنكيران وتحصل على…

2021-09-09 / 9:17 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق