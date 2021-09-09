وزير الداخلية يعلن تصدر ”الأحرار“ لنتائج الانتخابات التشريعية

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس، الأربعاء 8 شتنبر 2021، بمجموع 97 مقعدا بعد فرز 96% من الأصوات المعبر عنها.

وحسب ما أفاد به وزير الداخلية، خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج المؤقتة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا، مقابل حصول حزب الاستقلال على 78 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب35 مقعدا، فيما توزعت 12 مقعدا على باقي الأحزاب المتنافسة.

حزب الحركة الشعبية حصل على المرتبة الخامسة بـ26 مقعدا، مقابل 20 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية و18 للاتحاد الدستوري، بينما مني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مذلة بعدما حصل على 12 مقعدا فقط.

هذا وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد كشف خلال ندوة صحفية في ساعة متقدمة من يومه الخميس عن اتصاله بعزيز أخنوش وتهنئته بتصدره الاستحقاقات الانتخابية، فيما عبر عن ارتياحه للمرتبة الثانية التي حصل عليها حزبه على الرغم من المشاكل التي عاشها الحزب، على حد تعبيره.

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