نتائج أولية.. الحركة الشعبية تنال أول مقعد جماعي بأفورار‎‎

هبة بريس ـ متابعة

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و حسب الأرقام و المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد تمكن إبراهيم الرداد مرشح حزب الحركة الشعبية من الظفر بمقعد جماعي هو الأول للحزب بعد استكمال فرز الأصوات الجماعية بالدائرة 3 بأفورار.

و يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…

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