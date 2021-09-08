نتائج أولية.. الحركة الشعبية تنال أول مقعد جماعي بأفورار
هبة بريس ـ متابعة
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و حسب الأرقام و المعطيات الأولية التي نتوصل بها، فقد تمكن إبراهيم الرداد مرشح حزب الحركة الشعبية من الظفر بمقعد جماعي هو الأول للحزب بعد استكمال فرز الأصوات الجماعية بالدائرة 3 بأفورار.
و يمكنكم تتبع مختلف نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب عبر موقعكم هبة بريس و مختلف صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي طيلة الدقائق القادمة…
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