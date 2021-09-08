اقتراع 8 شتنبر ..نسبة المشاركة بلغت 50,18 في المائة

2021-09-08 / 9:58 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أفادت وزارة الداخلية، أن عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، قد جرت في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني.

وحسب المعطيات الواردة من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فقد بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 50.18 %، إلى حدود الساعة الخامسة مساء.

هذا وتستمر عملية فرز الاصوات في مختلف مكاتب الاقتراع بالمملكة في انتظار الاعلان عن النتائج الاولية ومن بعدها النهائية.

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