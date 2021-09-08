نتائج أولية.. مرشح الرسالة يحصد أول مقعد جماعي لفيدرالية اليسار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.

و بعد فرز ثلثي الأصوات لحدود الساعة ، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن المحامي سعيد قديم الزمان تمكن من حصد أول مقعد جماعي لفيدرالية اليسار عن دائرة بني وكيل بالفقيه بن صالح.

و تمكن مرشح الرسالة من الظفر بالمقعد الجماعي الفردي لدائرته بعد نهاية الفرز بها في انتظار استكمال عملية الفرز بباقي الدوائر الفردية الجماعية.

و سنوافيكم بالمعطيات التفصيلية فور توصلنا بها و ذلك على موقعكم هبة بريس و كل صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي

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