نتائج أولية.. مرشح الرسالة يحصد أول مقعد جماعي لفيدرالية اليسار
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية و الجهوية و الجماعية بمختلف الدوائر بالمغرب.
و بعد فرز ثلثي الأصوات لحدود الساعة ، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن المحامي سعيد قديم الزمان تمكن من حصد أول مقعد جماعي لفيدرالية اليسار عن دائرة بني وكيل بالفقيه بن صالح.
و تمكن مرشح الرسالة من الظفر بالمقعد الجماعي الفردي لدائرته بعد نهاية الفرز بها في انتظار استكمال عملية الفرز بباقي الدوائر الفردية الجماعية.
و سنوافيكم بالمعطيات التفصيلية فور توصلنا بها و ذلك على موقعكم هبة بريس و كل صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي
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