أمن مطار فاس يوقف 3 أشخاص من أسرة واحدة قدموا اختبارات كورونا مزورة

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار فاس سايس، صباح اليوم الأربعاء 08 شتنبر الجاري، من ضبط ثلاثة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ينحدرون من أسرة واحدة، وهم أب وأم وابنهما، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بالإدلاء باختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية، تمهيدا للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى الخارج، قبل أن تظهر الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19، التي تم إخضاعهم لها بعين المكان، أن اثنين من بينهم حالتهما إيجابية لهذا الوباء.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية في حق المصابين من بينهم بفيروس كوفيد-19، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي.

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