صورة تعبيرية

أمن مطار فاس يوقف 3 أشخاص من أسرة واحدة قدموا اختبارات كورونا مزورة

2021-09-08 / 12:26 مساءً
0
هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار فاس سايس، صباح اليوم الأربعاء 08 شتنبر الجاري، من ضبط ثلاثة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ينحدرون من أسرة واحدة، وهم أب وأم وابنهما، وذلك للاشتباه في إدلائهم بشواهد اختبارات مزورة للكشف عن وباء كوفيد-19.

وقد تم توقيف المعنيين بالأمر متلبسين بالإدلاء باختبارات مزورة للكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك أثناء خضوعهم لإجراءات المراقبة الحدودية والصحية، تمهيدا للسفر على متن رحلة جوية متوجهة إلى الخارج، قبل أن تظهر الاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19، التي تم إخضاعهم لها بعين المكان، أن اثنين من بينهم حالتهما إيجابية لهذا الوباء.

وقد تمت إحالة الموقوفين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية في حق المصابين من بينهم بفيروس كوفيد-19، وذلك من أجل إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تهدد بشكل مباشر وخطير الأمن الصحي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حسابات شخصية ..الاعتداء على مراقب حزب التقدم والاشتراكية من طرف صاحب سوابق بطنجة

حسابات شخصية ..الاعتداء على مراقب حزب التقدم والاشتراكية من…

2021-09-08 / 1:36 مساءً
Photo of عملية “نلقح وليداتي” متواصلة بمؤسسات التعليم سطات

عملية “نلقح وليداتي” متواصلة بمؤسسات التعليم سطات

2021-09-08 / 1:33 مساءً
Photo of حمضي: نجاح عملية تلقيح الأطفال يؤكد ثقة المغاربة في اللقاح

حمضي: نجاح عملية تلقيح الأطفال يؤكد ثقة المغاربة في…

2021-09-08 / 11:56 صباحًا
Photo of تارودانت : رئيس مكتب تصويت يمنع ” منقبة” من الادلاء بصوتها

تارودانت : رئيس مكتب تصويت يمنع ” منقبة” من…

2021-09-08 / 11:46 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الأربعاء .. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2021-09-08 / 9:25 صباحًا
Photo of انتخابات 8 شتنبر .. الجائحة فرضت تراجع وسائل الدعاية التقليدية أمام زحف الرقمنة

انتخابات 8 شتنبر .. الجائحة فرضت تراجع وسائل الدعاية…

2021-09-07 / 11:15 مساءً
Photo of أمن فاس يوقف شخص هدد أحد المرشحين للانتخابات

أمن فاس يوقف شخص هدد أحد المرشحين للانتخابات

2021-09-07 / 11:01 مساءً
Photo of الرباط: إطلاق خلية مكلفة بتعزيز المشاريع الخضراء والنجاعة الطاقية

الرباط: إطلاق خلية مكلفة بتعزيز المشاريع الخضراء والنجاعة الطاقية

2021-09-07 / 9:39 مساءً
Photo of مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

مواعيد التصويت في الاستحقاقات الانتخابية لـ 8 شتنبر

2021-09-07 / 7:15 مساءً
Photo of محام فرنسي : قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب أو الصرخة الأخيرة لنظام يحتضر

محام فرنسي : قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب أو…

2021-09-07 / 6:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق