ساكنة سيدي سليمان ترفض المنتخبين السابقين وتتطلع للتجديد(+فيديو)

2021-09-07 / 3:59 مساءً
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هبة بريس - سيدي سليمان

عبرت ساكنة مجموعة من الأحياء الشعبية بمدينة سيدي سليمان، عن تذمرها وامتعاضها من المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسيير شؤون المدينة وتدبير أمور المواطنين، مؤكدين أنهم ملوا من الوعود الكاذبة لجميع المنتخبين السابقين خصوصاً أن حال ووضع المدينة ظل على ما هو عليه منذ سنوات دون أي جديد يذكر.

وكشف عدد من أفراد ساكنة هاته الأحياء الشعبية في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن مجموعة من المشاكل التي عجزت المجالس المنتخبة عن القيام بها، أبرزها مشكل الواد الحار ببعض الأحياء، إضافة إلى غياب مرافق عمومية من حدائق وملاعب للقرب، ناهيك عن تفشي البطالة والعطالة بسبب عجز المجلس المنتخب على خلق فرص للشغل وتنمية المدينة.

وفي ذات السياق استبشر عدد من المواطنين من أبناء الأحياء الشعبية بسيدي سليمان خيراً، بإبن حيهم ”محمد لعروصي“ الذي يخوض غمار هذه الانتخابات تحت راية جبهة القوى الديموقراطية، خصوصاً وأن الأخير يعتبر من أبرز أبناء المدينة المشهود لهم بالغيرة على المدينة وأبنائها خصوصا الطبقة الفقيرة والكادحة، حيث يصفونه ب”ولد الشعب“.
ويشار أن ”محمد لعروصي“ يقود حملة نظيفة معتمداً على أبناء حييه والمتضامنين معه، دون أي استمالة للناخبين عن طريق المال أو الإغراءات كما يفعل البعض.

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