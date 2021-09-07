تنسيق أمني مغربي إسباني يفضي إلى اعتقال إرهابي بمدينة طنجة

هبة بريس

تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الاستعلامات العامة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الثلاثاء 07 شتنبر، من القبض على “إرهابي” مشتبه فيه في طنجة، كان يستعد للقيام باعتداءات إرهابية بعدة مواقع في المغرب.

وحسب وسائل إعلام اسبانية، فقد بدأ التحقيق على خلفية المعني بالأمر سنة 2020، عندما ورد ذكره من قبل المفوضية العامة للمعلومات و احتمال تورطه في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ارتكبت في أوروبا.

ووفقا للتحقيق، فإن الرجل جمع المعلومات من أجل تصنيع المتفجرات، بغية تنفيذها في المنتجعات السياحية المغربية، حيث تم التنسيق بين الطرفين ليتم توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة.

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