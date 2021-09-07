الدار البيضاء : حملة تواصلية نظيفة ل”مترشحة صيدلانية” بعين الشق

هبة بريس - الدار البيضاء

تخوض الصيدلانية الدكتورة نوال أطلس وكيلة اللائحة التشريعية لحزب الحركة الشعبية بدائرة عين الشق حملة انتخابية تواصلية نظيفة في دائرة تعرف توزيع المال بشكل مكثف.

وقررت نوال أطلس دخول معركة الاستحقاقات الانتخابية المحلية النيابية والجماعية بدائرة عين الشق بجهة الدار البيضاء سطات التي تعرف مشاركة عمدة الدار البيضاء الحالي ورئيس الجهة السابق.

وعكس كل التوقعات، فإن سكان دائرة عين الشق قد سئموا من الوجوه القديمة التي عمرت لأزيد من عقدين من الزمن دون إحداث أي تغيير أو إسماع صوت السكان سواء داخل البرلمان أو الجماعة أو الجهة.

نوال أطلس الدكتورة في الصيدلة والقنصل الشرفي لجمهورية الكونغو بالدار البيضاء، تعد المرأة الوحيدة التي اختارها المكتب السياسي للحركة الشعبية للترشح كوكيلة اللائحة النيابية بعين الشق وسط وكلاء لوائح ذكور.

وقررت نوال أطلس النزول إلى دائرة عين الشق، بحكم تجاربها من العمل الجمعوي واختيارها القرب من المواطنين وليس كلما حلت الاستحقاقات الانتخابية. إذ تتحمل مسؤولية منظمة AMSA ورئيسة نادي روتاري المغرب “هيسبنو” وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدبلوماسية الشعبية.

ودعت مرشحة الحركة الشعبية بدائرة عين الشق، خلال لقاءاتها التواصلية المباشرة مع المواطنين، الناخبين والناخبات إلى التصويت بكثافة على رمز “السنبلة” من أجل العمل على إنشاء مستشفى إقليمي يلبي حاجيات السكان الصحية.

وبخصوص مشكل الباعة الجائلين، دعت إلى إنشاء أسواق نموذجية للقرب مع إدماج الباعة الجائلين من ساكنة عين الشق. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لخلق فرص الشغل لفائدة شباب عين الشق. وإنشاء ملاعب رياضية للقرب وإنشاء فضاءات التفتح ثقافية وأدبية .وأخيرا العمل بتنسيق مع المجتمع المدني من أجل التفاعل مع احتياجات الساكنة ومشاكلها اليومية.

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