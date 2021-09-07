الدار البيضاء : حملة تواصلية نظيفة ل”مترشحة صيدلانية” بعين الشق

2021-09-07 / 9:56 صباحًا
0
هبة بريس - الدار البيضاء

تخوض الصيدلانية الدكتورة نوال أطلس وكيلة اللائحة التشريعية لحزب الحركة الشعبية بدائرة عين الشق حملة انتخابية تواصلية نظيفة في دائرة تعرف توزيع المال بشكل مكثف.

وقررت نوال أطلس دخول معركة الاستحقاقات الانتخابية المحلية النيابية والجماعية بدائرة عين الشق بجهة الدار البيضاء سطات التي تعرف مشاركة عمدة الدار البيضاء الحالي ورئيس الجهة السابق.

وعكس كل التوقعات، فإن سكان دائرة عين الشق قد سئموا من الوجوه القديمة التي عمرت لأزيد من عقدين من الزمن دون إحداث أي تغيير أو إسماع صوت السكان سواء داخل البرلمان أو الجماعة أو الجهة.

نوال أطلس الدكتورة في الصيدلة والقنصل الشرفي لجمهورية الكونغو بالدار البيضاء، تعد المرأة الوحيدة التي اختارها المكتب السياسي للحركة الشعبية للترشح كوكيلة اللائحة النيابية بعين الشق وسط وكلاء لوائح ذكور.

وقررت نوال أطلس النزول إلى دائرة عين الشق، بحكم تجاربها من العمل الجمعوي واختيارها القرب من المواطنين وليس كلما حلت الاستحقاقات الانتخابية. إذ تتحمل مسؤولية منظمة AMSA ورئيسة نادي روتاري المغرب “هيسبنو” وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدبلوماسية الشعبية.

ودعت مرشحة الحركة الشعبية بدائرة عين الشق، خلال لقاءاتها التواصلية المباشرة مع المواطنين، الناخبين والناخبات إلى التصويت بكثافة على رمز “السنبلة” من أجل العمل على إنشاء مستشفى إقليمي يلبي حاجيات السكان الصحية.

وبخصوص مشكل الباعة الجائلين، دعت إلى إنشاء أسواق نموذجية للقرب مع إدماج الباعة الجائلين من ساكنة عين الشق. والعمل على تحسين مناخ الاستثمار لخلق فرص الشغل لفائدة شباب عين الشق. وإنشاء ملاعب رياضية للقرب وإنشاء فضاءات التفتح ثقافية وأدبية .وأخيرا العمل بتنسيق مع المجتمع المدني من أجل التفاعل مع احتياجات الساكنة ومشاكلها اليومية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. بنجامين نداغيمانا يتولى مهامه كقنصل عام لبوروندي في العيون

رسميا.. بنجامين نداغيمانا يتولى مهامه كقنصل عام لبوروندي في…

2021-09-07 / 4:10 مساءً
Photo of ساكنة سيدي سليمان ترفض المنتخبين السابقين وتتطلع للتجديد(+فيديو)

ساكنة سيدي سليمان ترفض المنتخبين السابقين وتتطلع للتجديد(+فيديو)

2021-09-07 / 3:59 مساءً
Photo of “الداخلية” تنفي توصل مواطن بظرف من السلطات يتضمن منشورات انتخابية

“الداخلية” تنفي توصل مواطن بظرف من السلطات يتضمن منشورات…

2021-09-07 / 3:49 مساءً
Photo of نيابيات 21: الفضاء الأزرق يستلهم الاحزاب في حملاتها الانتخابية اكثر من أرض الواقع

نيابيات 21: الفضاء الأزرق يستلهم الاحزاب في حملاتها الانتخابية…

2021-09-07 / 3:32 مساءً
Photo of بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة الزعيم النقابي محمد نوبير الأموي

بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة الزعيم النقابي محمد…

2021-09-07 / 3:25 مساءً
Photo of وجدة .. عبد النبي بعوي يقود حملته الانتخابية في جو من الاحترازات الصحية وتجاوب للساكنة

وجدة .. عبد النبي بعوي يقود حملته الانتخابية في…

2021-09-07 / 2:52 مساءً
Photo of وزارة الداخلية: يمكن للناخبين التصويت بالبطاقة الوطنية أو وصلها

وزارة الداخلية: يمكن للناخبين التصويت بالبطاقة الوطنية أو وصلها

2021-09-07 / 1:22 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

بمشاركة المغرب.. بدء أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول…

2021-09-07 / 11:56 صباحًا
Photo of عندما تعين الجزائر “مبعوثا خاصا” إلى الصحراء وتبدو مثيرة للسخرية

عندما تعين الجزائر “مبعوثا خاصا” إلى الصحراء وتبدو مثيرة…

2021-09-06 / 6:57 مساءً
Photo of اعلام : الجزائر لن تجدد عقد أنابيب الغاز مع المغرب

اعلام : الجزائر لن تجدد عقد أنابيب الغاز مع…

2021-09-06 / 6:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق