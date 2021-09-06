“هو مالو”.. إكرام العبدية تطرح جديدها الغنائي
نجلاء مزيان - هبة بريس
طرحت الفنانة الشعبية إكرام العبدية المعروفة بـ”مولات البندير”، جديدها الفني عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” تحت عنوان ” هو مالو “.
“هو مالو” من كلمات الكاتب محمد أمير، و ألحان أشرف فقيهي، و توزيع بدر المخلوقي، فيما كان الفيديو كليب الذي تم تصويره بمدينة طنجة تحت إشراف المخرج حسن الكورفتي.
و الجدير بالذكر أن إكرام العبدية أصدرت مؤخرا أغنية بعنوان “غير أجي لدارنا”، و هي من ألحانها و كلمات الكاتب سعيد الرماني.
ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0
8