“هو مالو”.. إكرام العبدية تطرح جديدها الغنائي

2021-09-06 / 4:03 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

طرحت الفنانة الشعبية إكرام العبدية المعروفة بـ”مولات البندير”، جديدها الفني عبر قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” تحت عنوان ” هو مالو “.

“هو مالو” من كلمات الكاتب محمد أمير، و ألحان أشرف فقيهي، و توزيع بدر المخلوقي، فيما كان الفيديو كليب الذي تم تصويره بمدينة طنجة تحت إشراف المخرج حسن الكورفتي.

و الجدير بالذكر أن إكرام العبدية أصدرت مؤخرا أغنية بعنوان “غير أجي لدارنا”، و هي من ألحانها و كلمات الكاتب سعيد الرماني.

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