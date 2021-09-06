“واش 12 و لا 9”.. وثيقتان رسميتان للعثماني تتناقضان مع بعضهما البعض
قبل أسابيع قليلة، وقع سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة على مرسوم رقم 2.21.354 يتعلق بتحديد تواريخ الانتخابات و الحملات الانتخابية و كل ما يتعلق بالعملية السياسية المزمع إجراؤها في الثامن من شهر شتنبر الجاري.
في وثيقة المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية و الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، تطرقت النقطة الثالثة منه لتوقيت الحملات الانتخابية، و جاء فيها بالحرف أن الحملة الانتخابية تبتدئ من يوم الخميس 26 غشت و تنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021.
الغريب في الأمر أن العثماني نفسه وقع و بذات الصفة على وثيقة أخرى في اجتماع حكومي تتضمن جملة من التدابير المتعلقة بإجراءات كورونا، و منها الحجر الصحي و حظر التنقل الليلي بداية من الساعة التاسعة مساءا.
هذا التناقض جعل مرشحي الأحزاب و مدراء الحملات الانتخابية يتساءلون، هل سيتم في آخر أيام الحملة الانتخابية و الموافق ليوم غد الثلاثاء استمرار الحملة حتى منتصف الليل كما هو في المرسوم السالف الذكر أم ستنتهي مع التاسعة ليلا وفق ما وقعه العثماني أيضا بخصوص الحجر الصحي.
و في هذا الصدد، قال أحد المرشحين: “سي العثماني كيقول لينا عندكم الحق قانونيا تديرو الحملة حتال 12 ليل، و الحملة مغتسالي رسميا حتال 12 ليل من يوم 7 شتنبر، و نهار خدا القرار كان عارف كاينة كورونا و عارف كاين حظر التنقل الليلي مع 9 مساءا، و بالتالي الحملة حسب العثماني ستستمر استثناءا في أخر أيامها حتى حدود منتصف الليل”.
و قال مدير إحدى الحملات الانتخابية: “دبا غير يقول لينا هاد سي العثماني واش الحملة غتسالي غدا مع 9 و لا مع 12 ديال ليل، نفس الشخص في نفس الوقت كيصدر جوج المراسيم بمواقيت متناقضة، كيفاش المغاربة غايتيقو في مسؤول متناقض غير مع راسو”.
4 تعليقات
هذا غير سايقها بلا ضو. الله يعفو علينا منو خلاص راه مرضنا من هاد الحزب الاسلاموي
الحملة لا تكون فقط بالمشي في الطرقات ودقان البيبان والكلام في المقاهي الحملة ايضا في الفضائيات والإذاعات والوسائط التواصلية الأخرى التي تعمل ليلا ونهارا.إوا فهمو شويا وعطيو صورة نقية على انفسكم
الحملة الانتخابية راها ماشي عا في الشارع راها حتى في وسائل الإعلام مثلا من تلفزة وراديو ومواقع التواصل الاجتماعي.ممكن تمتد حتى ل12 ليلا
الحملة لا تعني فقط الجولان في الشوارع و الاحياء،للحملة اوجه اخرى للتواصل مع المواطنين مثلا منصات التواصل الاجتماعي الهاتف،القنوات الرقمية.. .