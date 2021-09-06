حكيمي بعد وصول المنتخب: نشكر الجماهير المغربية على رسائل الدعم

2021-09-06 / 11:35 صباحًا
0
هبة بريس

أكد أشرف حكيمي نجم المغرب وصول بعثة المنتخب المغربي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد يوم عصيب جدًا في غينيا، وقد أكد لاعب باريس سان جيرمان أن وضع جميع أفراد البعثة جيد جدًا.

ووجه النجم المغربي أشرف حكيمي الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب المغربي اليوم الإثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وعاشت كوناكري حالة من الاضطراب الأمني تضمنت إطلاق نار كثير وانتشار واسع للجيش في البلاد وسيطرة على القصر الرئاسي والمقرات الحيوية، مما أشعر الجميع بالقلق على بعثة المنتخب المغربي المتواجدة هناك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى أرض الوطن

طائرة المنتخب الوطني تقلع من مطار كوناكري للعودة إلى…

2021-09-05 / 10:38 مساءً
Photo of تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات كورونا

تصفيات مونديال 2022: توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة…

2021-09-05 / 8:59 مساءً
Photo of ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب

ضمانا لأمن وسلامة اللاعبين.. الفيفا والكاف تقرران تأجيل مباراة…

2021-09-05 / 6:59 مساءً
Photo of الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة الرياضة العالمية

الألعاب (بارالمبية) ..الرياضيون المغاربة يكرسون بقوة مكانتهم على خارطة…

2021-09-05 / 6:30 مساءً
Photo of مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

مباراة المغرب في غينيا مهددة بسبب محاولة الانقلاب

2021-09-05 / 3:11 مساءً
Photo of بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

بدر هاري ينهزم بالضربة القاضية أمام البولندي أركاديوس

2021-09-04 / 10:27 مساءً
Photo of الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما قبل الأخير

الألعاب البارالمبية.. حصيلة متميزة للمشاركة المغربية في اليوم ما…

2021-09-04 / 9:19 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي…

2021-09-04 / 2:06 مساءً
Photo of بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي الجلة

بارالمبياد طوكيو.. المغربي عزالدين النويري يتوج بالفضية في رمي…

2021-09-04 / 12:13 مساءً
Photo of بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

2021-09-04 / 10:33 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق