حكيمي بعد وصول المنتخب: نشكر الجماهير المغربية على رسائل الدعم

هبة بريس

أكد أشرف حكيمي نجم المغرب وصول بعثة المنتخب المغربي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد يوم عصيب جدًا في غينيا، وقد أكد لاعب باريس سان جيرمان أن وضع جميع أفراد البعثة جيد جدًا.

ووجه النجم المغربي أشرف حكيمي الشكر إلى الجماهير المغربية على رسائل الدعم، وذلك لدى وصول بعثة المنتخب المغربي اليوم الإثنين إلى الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وعاشت كوناكري حالة من الاضطراب الأمني تضمنت إطلاق نار كثير وانتشار واسع للجيش في البلاد وسيطرة على القصر الرئاسي والمقرات الحيوية، مما أشعر الجميع بالقلق على بعثة المنتخب المغربي المتواجدة هناك.

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