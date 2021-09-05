مرشح الأحرار بدائرة الصخيرات-تمارة يعد الساكنة بتلبية متطلباتهم (+فيديو)

هبة بريس - الرباط

قال رشيد الحمري المرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدائرة الصخيرات تمارة، أن برنامج حزبه، ينبني على ثلاث نقاط أساسية، وهي التشغيل والبنيات التحتية وتوفير المساحات الخضراء.

وفيما يتعلق بقضية التشغيل، قال الحمري إن ما تعرفه المدينة، من إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، سيؤدي إلى إرتباك في التوزيع الجغرافي للساكنة على المدينة، مما سيخلق مشكلا اضافيا حول تشغيل المرحلين من دور الصفيح الحالية، الأمر الذي يفرض إيجاد فرص الشغل لدى من يتم تحويلهم.

وبخصوص البنيات التحتية كشف مرشح الحمامة، عن ارتباك في انجاز عدد من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية، نتيجة سوء أو غياب التنسيق بين المجلس البلدي والمصالح الخارجية للعمالة، مما جعل المدينة تعرف فوضى وسوء تدبير وإنجاز هذه المشاريع، مؤكدا العزم على تجاوز ذلك، ودق كل الأبواب في هذا المجال، وعقد شراكات مع مكاتب الدراسات لوضع برامج وتنزيلها، والتنسيق الايجابي مع العمالة و السلطات المحلية ومختلف المتدخلين لما فيه مصلحة المدينة.

وشدد الحمري على أن الاهتمام بالمساحات الخضراء والمرافق العمومية، جزء أساسي ومهم من برنامج حزبه، لفائدة جماعة الصخيرات تمارة، حيث سيعمل على تركيز مختلف المرافق الادارية والاجتماعية، في مركز المدينة الذي يجب أن يحدد، ويكون قريبا للمواطنين، والسعي نحو تحديد حدود المدينة وتوطين المشاريع التنموية فيها. على حد قوله.

ودعا ذات المتحدث إلى تضافر جهود ثلاث ركائز أساسية لأجل تنمية المدينة، من مسؤولين ومجتمع مدني والمصالح الخارجية، من خلال تحسين العلاقة بين المنتخب ورجال السلطة التي اعتبرها ضرورية وأساسية في كل عمل تنموي، وهو الأمر الذي يسعى له دائما حزب التجمع الوطني للأحرار.

وانتقد الحمري المجلس السابق، الذي قال عنه أنه كان نائما وغائبا عن تنمية المدينة، وتم اقصاء وتهميش مجموعة من المجالات كالتعليم والصحة والبنية التحتية والمساحات الخضراء في عهده، مؤكدا على أن حزبه سيكون له حضور قوي في الفترة المقبلة، وسيجد فرصا للشغل وبنيات تحتية ومساحات خضراء، بتنسيق مع المجتمع المدني والمصالح الخارجية، داعيا الساكنة لانتهاز هذه الفرصة من أجل تنمية المدينة ووضع سياسة تنهض بها وتدخلها في مصاف المدن الراقية والمتقدمة في المغرب.

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