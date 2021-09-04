مواطنون يطردون العثماني أثناء حملته الانتخابية بالرباط (فيديو)

2021-09-04 / 11:22 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تعرض سعد الدين العثماني بصفته كأمين عام لحزب العدالة و التنمية لموقف محرج عشية اليوم بعد أن حاصره عشرات المواطنين الغاضبين من حصيلته الحكومية و قاموا بطرده أثناء تجمع انتخابي لحزبه.

و لم يستسغ عدد من المواطنين إصرار العثماني على التجول وسط أحياء الرباط متحديا السخط الشعبي الكبير عليه و على حزبه الذي دبر الشأن الحكومي لولايتين اثنين دون أن ينجح في تحقيق الأهداف التي سبق و وعد بها المغاربة.

و بالرغم من محاولات بعض مناصريه و أعضاء حزب “لامبة” لتهدئة الأوضاع، غير أن الاحتقان طغى على مكان الحملة الانتخابية التي كان يقودها سعد الدين العثماني بنفسه ليقوموا بطرده.

عبارة “ارحل” كان السائدة في مشهد يوحي بكون حزب العدالة و التنمية فقد شعبيته التي ظل يتبجح بها لسنوات بسبب القرارات اللاشعبية التي اتخذها طيلة المرحلة السابقة و هو الأمر الذي قد تكرسه صناديق الاقتراع في ظل عدم الرضى الشعبي المتزايد على الحزب و الذي يعيش أصلا مشاكل داخلية خانقة.

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