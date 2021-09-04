بطريقة غير مباشرة.. حسن فولان يعلن عن زواج ابنه من نرجس الحلاق

2021-09-04 / 4:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قرر الفنان المغربي حسن فولان حسم الجدل، و الإعلان عن زواج نجله الفنان مهدي فولان و الفنانة نرجس الحلاق بطريقة غير مباشرة.

و قام حسن فولان بنشر صورة حفيدته “فنة” عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تظهر و هي بين ذراعيه، معلقا عليها : “أشكر الله على الهدية التي اهداني واطلبه ان يكون حصنا حصينا لفنتي الغالية احبك ومرحبا بك في حياتي”.

وبدورهما نرجس الحلاق ومهدي فولان قاما بالتعليق أسفل الصورة، حيث كتبا : “تصويرة فيها قلبي”، الأمر الذي إعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانا صريحا لزواجهما.

و بهذا يكون الثنائي قد أنهى الكثير من الاقاويل و اللغط اللذان طالا علاقتهما طيلة هذه المدة، خاصة و أن نرجس مستقرة حاليا بالديار الكندية.

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