بعدما ظل يسير أمور جهة فاس مكناس من الرباط.. لعنصر يزاحم الشباب ويترشح رفقة عائلته

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“من نهار بديت كنعقل و هاد سيد كيترشح و يسير و يدبر و يحكم و مازال باقي الحال هو الحال، و مابغاش يخوي لبلاصة للخلف و للشباب”، بهاته العبارة أجابنا أحد الشباب على سؤال يتعلق بترشح امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية من جديد للانتخابات.

هذا التصريح ليس الوحيد من نوعه الذي قوبلنا به و نحن نسأل بعض المواطنين عن ترشح لعنصر، حيث أن الانتقادات طالت زعيم الحركة الشعبية بشكل قوي بسبب إصراره على ضمان مقعد انتخابي دون مراعاة مبدأ التشبيب و منح الفرصة لكفاءات جديدة و شابة.

و على ما يبدو من خلال الارتسامات الأولية لساكنة الجهة، فعدد كبير منهم غير راض عن ترشح رئيس الجهة السابق و لا حصيلة منجزاته، حيث انتقد العديد تدبيره لشؤون جهة فاس مكناس انطلاقا من مدينة الرباط.

ترشح لعنصر كوكيل للائحة الجهوية للسنبلة بجهة فاس مكناس، ليس الوحيد الذي أثار امتعاض المواطنين، بل انضاف إلى ذلك تزكيته لأسماء عائلية مقربة منه.

و في الوقت الذي ترشح فيه امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية في انتخابات الجهة كوكيلا للائحة السنبلة، منح التزكية كذلك لإبنه حسن لعنصر الذي ترشح بدائرة بولمان للمرة الثانية، وهذه المرة إلى جانب زوجته.

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