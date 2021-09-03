بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..

هبة بريس _ الرباط

أكدت شبكة الأخبار البريطانية الـ “بي. بي. سي” أن جعل المغرب كبش فداء هو مناورة جزائرية قديمة غايتها صرف الانتباه عن “الفشل الذريع” للنظام الجزائري في تدبير الإخفاقات الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء “كوفيد-19” والبطالة.

وأوضحت الـ “بي. بي. سي” في مقال نشرته على بوابتها الإلكترونية بعنوان “لعبة الاتهامات الجزائرية تحيل على أزمة سياسية عميقة”، أنه “إذا كانت التسمية الرسمية للدولة الجزائرية تشتمل على كلمتي “ديمقراطية” و”شعبية”، فهي ليست لا الأولى ولا الثانية.

واعتبرت الـ “بي. بي. سي” أن السمة الأخرى التي تميز “الجمهورية الديمقراطية الشعبية”، هي أنه خلال كل أزمة وطنية، يكون أول رد فعل للحكومة هو إلقاء اللوم على الأجانب أو “الطابور الخامس”.

هكذا – يذكر المصدر ذاته- وإزاء الأزمات الداخلية التي تتعاقب على البلاد، اتهم النظام الجزائري “جاره وغريمه الإقليمي القديم، المغرب”، بإثارة الاضطرابات في الجزائر، معلنا في أعقاب ذلك عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وسجلت الـ “بي. بي. سي” أن الانتقادات سرعان ما توالت، معتبرة أن “جعل المغرب ومجموعات وطنية معارضة بمثابة كبش فداء هو مناورة قديمة غايتها صرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع القضايا الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء كوفيد-19 والبطالة”.

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