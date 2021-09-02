سعد الدين العثماني

انتخابات 8 شتنبر.. العثماني يدعو إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان

2021-09-02 / 3:25 مساءً
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هبة بريس

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان بمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 8 شتنبر الجاري.

وذكر بلاغ لرئاسىة الحكومة، اليوم الخميس، أنه في إطار الإعداد للانتخابات المقبلة التي ستجرى بواسطة الاقتراع العام المباشر يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، وقصد تسهيل أداء كافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية لواجبهم الوطني خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 15/2021 بتاريخ 13 غشت 2021، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مختلف الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة للمعنيين بالأمر من أجل ممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت، وذلك دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية.

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