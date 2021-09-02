الصورة تعبيرية

“حطّم” سيارة رجل أمن وأحدث فوضى بالشارع.. توقيف شخص بالقنيطرة

2021-09-02 / 12:57 مساءً
0
هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تكسير زجاج واجهة دائرة للشرطة بمدينة القنيطرة عن طريق الرشق بالحجارة، علاوة على تكسير الزجاج الواقي لسيارة خصوصية في ملكية أحد عناصر الشرطة كانت مستوقفة بالشارع العام، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر وهو في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشيف السيمو ل”بامو” :”فاش كيلقاو زغبة فكيكة فابور عادي ولكن اذا مخلصين جا مافكك معاهم”

الشيف السيمو ل”بامو” :”فاش كيلقاو زغبة فكيكة فابور عادي…

2021-09-02 / 12:38 مساءً
Photo of يومين بعد إطلاق الحملة.. إقبال مكثف للتلاميذ على التلقيح

يومين بعد إطلاق الحملة.. إقبال مكثف للتلاميذ على التلقيح

2021-09-02 / 11:36 صباحًا
Photo of ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير سخط المواطنين والجهات المعنية خارج التغطية

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يثير سخط المواطنين والجهات المعنية…

2021-09-02 / 10:14 صباحًا
Photo of مع انخفاض أصابات كورونا.. مواطنون يطالبون السلطات بفتح الحمامات

مع انخفاض أصابات كورونا.. مواطنون يطالبون السلطات بفتح الحمامات

2021-09-02 / 9:26 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-02 / 9:04 صباحًا
Photo of خبير أمريكي : بقطعها العلاقات مع المغرب، الجزائر تصرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية

خبير أمريكي : بقطعها العلاقات مع المغرب، الجزائر تصرف…

2021-09-01 / 11:47 مساءً
Photo of قرار إسباني يمنع كشف تفاصيل دخول غالي

قرار إسباني يمنع كشف تفاصيل دخول غالي

2021-09-01 / 11:35 مساءً
Photo of التامك: ألمانيا تحولت إلى مأوى للإرهابيين مثل حاجب ودواعش آخرين

التامك: ألمانيا تحولت إلى مأوى للإرهابيين مثل حاجب ودواعش…

2021-09-01 / 10:26 مساءً
Photo of مسؤولات إفريقيات يشدن بالتزام المغرب بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

مسؤولات إفريقيات يشدن بالتزام المغرب بتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة

2021-09-01 / 9:05 مساءً
Photo of بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون سنتيم

بوزنيقة…زوجة رئيس دولة افريقية سابق تتعرض لسرقة 260 مليون…

2021-09-01 / 8:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق