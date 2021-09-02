“حطّم” سيارة رجل أمن وأحدث فوضى بالشارع.. توقيف شخص بالقنيطرة

هبة بريس - القنيطرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإحداث الفوضى بالشارع العام وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تكسير زجاج واجهة دائرة للشرطة بمدينة القنيطرة عن طريق الرشق بالحجارة، علاوة على تكسير الزجاج الواقي لسيارة خصوصية في ملكية أحد عناصر الشرطة كانت مستوقفة بالشارع العام، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر وهو في حالة تخدير متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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