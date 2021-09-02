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يومين بعد إطلاق الحملة.. إقبال مكثف للتلاميذ على التلقيح

2021-09-02 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

يومين بعد اطلاق حملة تلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة بالمغرب، شهدت مختلف مراكز التلقيح بالمملكة إقبالا مكثفا للتلاميذ.

وعرفت عدد من المراكز المخصصة لهذه العملية، طيلة اليومين الماضيين إقبالا كبيرا للتلاميذ المرفوقين بأولياء أمورهم الراغبين في الاستفادة من التطعيم.

هذا وتندرج عملية تلقيح الأطفال في إطار الحملة الوطنية للتلقيح التي أقرتها بلادنا لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتحقيق المناعة الجماعية، حيث سيتم خلالها اعتماد استخدام لقاحي “سينوفارم” و”فايزر” وذلك بعد إعطاء اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح الضوء الأخضر لاستعمالهما بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وتستهدف هذه العملية، أزيد من 3 ملايين تلميذة وتلميذ، تشمل متمدرسي التعليم العمومي والخصوصي والتعليم العتيق ومدارس البعثات الأجنبية ومتدربي التكوين المهني الذين يتراوح سنهم بين 12و17 سنة، مع التأكيد على أن هذه العملية مجانية وتطوعية واختيارية ومشروطة بموافقة أولياء أمور المتعلمات والمتعلمين.

وتتوزع عملية التلقيح، على مستوى 419 مركزا محدثا بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى تعبئة وحدات متنقلة في العالم القروي، علما بأن الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، أعلنت عن اللائحة الكاملة لهذه المراكز عبر مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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