قرار إسباني يمنع كشف تفاصيل دخول غالي

هبة بريس

قررت وزارة الداخلية الإسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية” لرفض تقديم تفاصيل عن عملية تأمين دخول زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، للعلاج في إسبانيا.

وقالت صحيفة “نيوس دياريو” الإسبانية أن وزارة الداخلية رفضت تقديم تقرير عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين ومراقبة محيط غالي.

وحسب الصحيفة، فقد أشهرت الوزارة قانون “الأسرار الرسمية” أمام طلبات الشفافية.

وتقول الصحيفة إن قانون الأسرار الرسمية الذي احتجت به الوزارة يمنع نشر مثل هذه البيانات.

وبحسب الصحيفة، فإن قضية دخول غالي إلى إسبانيا التي أثارت أزمة مع المغرب، لاتزال تثير الجدل في إسبانيا، بعد بدء القضاء التحقيق مع الرجل الثاني في وزارة الخارجية الإسبانية، في عهد الوزيرة السابقة، أرانتشا غونثاليث لايا، كاميلو فيلارينو، الذي تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته الأربعاء المقبل.

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