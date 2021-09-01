حتى متم يوليوز.. ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 9 %

2021-09-01 / 5:36 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 10,68 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، أي بتسجيل ارتفاع بـ 9% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وعزا المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2021، هذا الارتفاع إلى انتعاش عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10,5% محققة 17,3 مليار درهم، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات التي قدرت بـ 6,63 مليار درهم (+13%).

وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 11,15 مليار درهم ، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم الخمس سنوات الماضية، مسجلة ارتفاعا بـ 6,2 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

ويبقى هذا الارتفاع أدنى بقليل من ذلك الذي تم تسجيله بالنسبة لعمليات تفويت هذه الاستثمارات (+7.029MDH)، وعليه يكون صافي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج قد تراجع بـ 30,4%.

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