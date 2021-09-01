أربعة أحزاب تنافس على ثلاثة مقاعد برلمانية بإقليم زاكورة

2021-09-01 / 2:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتجه أربعة أحزاب بإقليم زاكورة لحسم المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم في البرلمان، وهي التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، والحركة الشعبية، فيما يستبعد الكثيرين فوز حزب العدالة والتنمية بأي مقد من المقاعد الثلاثة.

وفي نظر كثير من المتتبعين فإن الأحزاب الأربعة المذكورة هي الأوفر حظا للظفر بالمقاعد الثلاثة، بسبب تصدرها لعدد التزكيات التي تسلمها مرشحي ومرشحات الانتخابات الجماعية، مما يمنحها الأفضلية في تغطية أكبر لدوائر الإقليم.

لكن المثير في انتخابات هذه السنة أن ثلاثة مرشحين يتنافسون بقوة على أصوات جماعات حوض المعيدر ( تغبالت، ايت بوداود، تازرين، النقوب وأيت ولال)، وهم مرشحو كل من الأحرار والحركة الشعبية والإستقلال، في وقت كان حزبي الأحرار والإستقلال فقط يحسمان مقعديهما من جماعات حوض المعيدر.

هذا التنافس حسب المتتبعين استفاد منه حزب الاتحاد الإشتراكي، الذي عزز من انتشاره وتواجده في باقي الجماعات، خاصة في مدينة زاكورة. وهو ما أهله ليكون المنافس الأبرز على المقعد الأول وتصدر نتائج الانتخابات.

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