اكرام العبدية: “لامنافس لي” والستاتية ترد:”أنا ناعسة فداري وتاريخي خدام عليا”
نجلاء مزيان - هبة بريس
اختارت الفنانة الشعبية “الستاتية” صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، للرد على الفنانة إكرام العبدية عقب تصريحها الأخير الذي يفيد أنه لا يوجد منافس لها.
و كتبت الستاتية تدوينة عبر خاصية ستوري بنفس المنصة جاءت كالتالي :”انا ناعسة فداري و تاريخي الفني هو اللي خدام عليا، و جمهوري الكبير هو اللي شاهد ليا، ماشي المبتدئات المنشزات اللي دايرين فيهم الخير عا الصفحات و دافعينهم مسكينات “.
و أضافت :”لكن إذا كانت شي مبتدئة ثقتها بإمكانيتها زايدة، فما عليها إلا تدوز معايا فنفس المنصة باش تعرف قيمتها الحقيقية فنيا، شكرا جزيلا لجمهوري الحبيب الراقي لي معترف بيا”.
و يشار أن الفنانة إكرام العبدية صرحت في آخر خروج إعلامي لها أنها لا يوجد منافس لها في الساحة الفنية، مضيفة أنها تحترم فنانتين لهما رصيد فني كبير هما نجاة عتابو و زينة الداودية.
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8 تعليقات
والعفوووووووووووووووووو.
حتى وحدة فيكم ما طبيبة ما استاذة ما قاضية ما محامية كدابزوا على التشياخت اللهم استرنا واحفظنا من مال الحرام
صحيح جميعهن لهن تاريخ في النضال والاختراع
تاريخ واشمن تاريخ ههههه حسبنا الله ونعم الوكيل
لا منافس لكم في الخوا الخاوي الراس خاوي وماتستفد منو حتى حاجة الفراغ والجهل
هل اختصاص هذه النجلاء هو الشيخات ام أحد أفراد عائلتها منهم
إنه الجهل الثقافي……
الله يسترنا، الناس في الوباء و عباد الله مضاربه على التخربيق