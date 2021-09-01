الألعاب البارالمبية.. يسرى كريم وحياة الكرعة تحرزان الفضية و النحاسية في رمي القرص

هبة بريس

أحرزت البطلتان المغربيتان يسرى كريم وحياة الكرعة، على التوالي الميداليتين الفضية والنحاسية لمسابقة رمي القرص، لفئة قصار القامة ( T41 ) ،التي جرت اليوم الاربعاء، برسم دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، المتواصلة حاليا بالعاصمة اليابانية إلى غاية خامس شتنبر الجاري.

وجاءت البطلة يسرى كريم في المركز الثاني محققة 37.35 متر، فيما حلت حياة الكرعة في المركز الثالث بتسجيل 29.30 متر في أفضل محاولة لها.

وعادت الميدالية الذهبية للتونسية روعة التليلي بعد تسجيلها رمية بلغت 37,91 متر،محطمة الرقم القياسي العالمي.

وشهد الدور النهائي منافسة شرسة حيث تيمز بتحطيم الرقم القياسي العالمي في 3 مناسبات، بدء بالمحاولة الثانية للتونسية روعة تيليلي، ثم المحاولة الثالثة للمغربية يسرى كريم، قبل ان تعود التونسية لخطف الذهبية في آخر محاولة.

وبهذا الانجاز تضيف يسرى كريم وحياة الكرعة الفضية الأولى والبرونزية الثانية للوفد المغربي المشارك في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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