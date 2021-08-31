“الأحرار” يدعو رجال السلطة إلى تبني الحياد الإيجابي

هبة بريس - الرباط

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه في إطار متابعته لأطوار الحملة الانتخابية التي تعرفها بلادنا تمهيدا للاستحقاق الانتخابي ليوم 8 شتنبر، عاين عبر مناضليه ومترشحيه التجاوزات القانونية التي أقدم عليها بعض رجال السلطة.

وأكد الحزب في بلاغ له، أن رجال السلطة من المفروض أن يقفوا على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وأن يتبنوا الحياد الايجابي من مختلف المترشحين، وعدم المغامرة بالعملية الانتخابية و سلامة مجرياتها و مخرجاتها، مشيرا الى أنها ممارسات لن يقبل التجمع الوطني للأحرار بتكرارها.

وحيا الحزب عاليا التجاوب الكبير من طرف المواطنات والمواطنين مع مشروعه السياسي وبرنامجه الانتخابي والذي يؤكده الترحيب التلقائي للساكنة بمرشحيه في كل ربوع المملكة، مؤكدا على حرصه الشديد على تنفيذ بنوده والتزاماته خدمة لتنمية البلاد وتعزيز كرامة المواطنين.

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