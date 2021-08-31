عبد المجيد تبون و سعيد شنقريحة

سياسي إسرائيلي: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل”

2021-08-31 / 12:11 مساءً
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هبة بريس

هدد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مئير مصري الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، بسبب التصريحات الأخيرة للمسؤولين الجزائر ضد المغرب، وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

وكتب مصري وهو أستاذ للعلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس على حسابه في تويتر باللغة العربية: “لو تجرأ تبون على المغرب سوف يصبح حسابه مع إسرائيل.. وإسرائيل لا تمزح”.

وأضاف: “أقول لمرتزقة تبون الذين يهاجمونني منذ الصباح: المغرب خط أحمر!”.

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‫18 تعليقات

  3. فعلا مواطنونا في اسراءيل قادرون على مسخ الخراءر بضربة واحدة ؛ دون نسيان ان الاسود الملكية قادرة على احتلال الخراءر كلها في ساعات

  5. المغاربة وحدهم من سيفدون وطنهم بالروح و الدم.ولايرضون بغير دمهم سقيا لأرض الوطن.
    لكن يبقى السلم و السلام هو الأمل المنشود لكل المغاربة.

  6. شكرا، لكن احنا قاعدين بهم. المشكل في الأبرياء الذين يذهبون ضحية. ورغم أدائهم نسأل الله أن يهديهم ويبتعدوا عن كل ما يخص المغرب، خاصة الصحراء المغربية.

  8. نشكر لهذا السياسي الإسرائيلي غيرته على المغرب .إلا أننا لا نريد حربا نظرا لخسائرها الباهظة لكلا الطرفين مع إضعافهما إلى الحد الأدنى . و نتمنى من القادة الجزائريين أن يحكموا الحقل ولا يبادروا لحماقة تجر الويل على الجميع . علما أن المغرب لا يخاف الحرب .

  9. الجزائر اخوة اعداء واسرائيل اصدقاء وحين يتصارع الإخوة يجب على الاصدقاء ان يصبحوا دان البين ويكونوا واسطة خير ولا يكون فتيل لايقاظ النار وشكرا

  11. ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

  13. شكرا لكم اخي مءير مصري على دفاعكم و موقفكم تجاه بلدكم الثاني المغرب .
    شكرا لدولة اسراءيل .

  15. سبحان الله العظيم كلشي بالمقلوب المتأسلمين الفاشلين في المغرب يكرهون إسرائيل بدون سبب وينادون ضد التطبيع وإسرائيل تدافع على المغرب نفس الشيء بالنسبة للجزائر دولة شبه مسلمة تتعدى المملكة الشريفة.
    م

  16. الف وتحية واحترام للمسؤول الإسرائيلي على ما صرح به ضد المرؤوس تبون وكبراناته وليس ضد الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره. فثروات الباطنية للجزاءر تضاهي نظيرتها الإمارات العربية المتحدة ومواطني الجزاءر يعيشون الفقر والحرمان والهجرة عبر قوارب الموت أسوة بالدول الفقيرة.اذا زحزح النظام العسكري الجزائري فتعود خيرات البلاد إلى أهلها.

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