ظهروا في فيديو يتبادلون الضرب بالأسلحة البيضاء.. إيقاف شخص والبحث عن آخرين بفاس

2021-08-31 / 11:58 صباحًا
5
هبة بريس - فاس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستعلو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يظهر تبادل مجموعة من الأشخاص للعنف باستعمال الأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة في ظروف من شأنها تعريض حياة المواطنين والمارة للخطر.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة بمنطقة أمن بن دباب عين قادوس بمدينة فاس، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة فيها عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف واحد منهم مساء أمس الأحد.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الموقوف في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة ويشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل خمسينية وإصابة اخرون ضواحي تاونات

مقتل خمسينية وإصابة اخرون ضواحي تاونات

2021-08-30 / 9:45 مساءً
Photo of توسطت في تزوير شواهد اختبارات كورونا.. توقيف سيدة بتاوريرت

توسطت في تزوير شواهد اختبارات كورونا.. توقيف سيدة بتاوريرت

2021-08-30 / 9:53 صباحًا
Photo of قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

قتلى وجرحى في حادثة سير خطيرة بطنجة

2021-08-29 / 10:56 صباحًا
Photo of بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير اختبارات كوفيد-19

بينهم طبيبان… توقيف 06 أشخاص يشتبه ارتباطهم بشبكة لتزوير…

2021-08-28 / 10:27 مساءً
Photo of التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة لكوفيد-19

التحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه في استعمالهم لاختبارات مزورة…

2021-08-28 / 10:06 مساءً
Photo of أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع عشر

أكادير : التسمم الغذائي يقتل شاب في ربيعه الرابع…

2021-08-28 / 9:17 مساءً
Photo of أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

أمن جرسيف يوقف مروجا للمشروبات الكحولية

2021-08-28 / 5:49 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 5,5 درجات بإقليم الدريوش

2021-08-28 / 1:55 مساءً
Photo of إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

إنزكان : إعتقال شخص عنف والدة زوجته بهراوة

2021-08-28 / 1:43 مساءً
Photo of أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين السخونة

أكادير : الدرك يشن حملات على “المخمورين” بغابة العين…

2021-08-28 / 11:53 صباحًا

‫5 تعليقات

  1. لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم قلة الأمن بالمدينة زائد البطالة هو الدافع للقيام بمثل هذه الأفعال الشنيعة.

  2. سبحان الله بعدما كانت مدينة العلم والمعرفة ومهرجان الموسيقى الروحية اصبحت اليوم مدينة التعنف والاجرام بشتى أنواعه ولكن هذآ راجع ولاحول ولاقوة الا بالله العلي الى قلة الأمن وكذا البطالة .

  4. برون ان الوضعية الاقتصادية تدهورت بسبب كورونا والان تاتون انتم وتخربون ذالك بافعالكم واجرامكم مما جعلتم القطاع السياحي يتقلص ويتراجع بنسبة كبيرة فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم اتركوا السياحة تتمعش …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق