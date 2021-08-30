الصورة تعبيرية

أكادير : حانات وفنادق لا تحترم مواقيت الاغلاق

2021-08-30 / 2:32 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

لازالت بعض الحانات والفنادق بالشريط الساحلي لمدينة أكادير ، لا تحترم حالة الطوارئ الصحية، الخاصة بمواقيت الاغلاق .

ومن ضمن الفنادق التي خالفت الضوابط القانونية ، فندق بالشريط الساحلي ، رغم انه لا يحتوي على مرافق مختلفة تتعلق بتقديم المشروبات الكحولية، اصبح يخرق القرارات المتعلقة بوقت الاغلاق، إذ يستمر في تقديم خدمات لزبناء أجانب ومغاربة لوقت متأخر بشكل غريب.

ويتساءل متتبعين للشأن العام، من يحمي صاحب الفندق ويسمح له بخرق القانون المنظم لحالات الطوارئ الصحية.

وكان نفس الفندق، قبل ازمة كورونا، يقدم خدمات الشيشا في 4 فضاءات داخل الفندق مما اعطاه شعبية لدى مستعملي الشيشا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تلقيح التلاميذ .. تجهيز 420 مركزا بكافة مناطق المملكة لإنجاح العملية

تلقيح التلاميذ .. تجهيز 420 مركزا بكافة مناطق المملكة…

2021-08-30 / 3:31 مساءً
Photo of فوضى “الباركينات” بسطات واعلان المجانية في الوقت الميت

فوضى “الباركينات” بسطات واعلان المجانية في الوقت الميت

2021-08-30 / 2:56 مساءً
Photo of تزامنا والانتخابات.. ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية

تزامنا والانتخابات.. ارتفاع صاروخي في أسعار المواد الغذائية

2021-08-30 / 12:36 مساءً
Photo of حمضي: تلقيح الأطفال سيسرع العودة إلى حياة طبيعية تقريبا

حمضي: تلقيح الأطفال سيسرع العودة إلى حياة طبيعية تقريبا

2021-08-30 / 11:19 صباحًا
Photo of طقس الاثنين .. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

طقس الاثنين .. زخات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

2021-08-30 / 9:17 صباحًا
Photo of رفاق منيب بخريبكة يعلقون حملتهم الإنتخابية حدادا على ضحايا “قوارب الموت”

رفاق منيب بخريبكة يعلقون حملتهم الإنتخابية حدادا على ضحايا…

2021-08-29 / 11:02 مساءً
Photo of تارودانت : قتل إبن عمه بسبب إستقدامه ” المومسات” وتوفت ” نسيبته” بعد علمها بالواقعة

تارودانت : قتل إبن عمه بسبب إستقدامه ” المومسات”…

2021-08-29 / 9:33 مساءً
Photo of بعد فوضى “مول الجيلي الأصفر”….المحمدية تعلن مجانية مواقف السيارات

بعد فوضى “مول الجيلي الأصفر”….المحمدية تعلن مجانية مواقف السيارات

2021-08-29 / 7:11 مساءً
Photo of الحسيمة.. خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا ضواحي الاقليم

الحسيمة.. خمسينية تضع حدا لحياتها شنقا ضواحي الاقليم

2021-08-29 / 6:38 مساءً
Photo of ”العثماني“ يستغل الحراس التابعين للدولة خلال حملته الانتخابية

”العثماني“ يستغل الحراس التابعين للدولة خلال حملته الانتخابية

2021-08-29 / 4:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق