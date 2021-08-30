أكادير : حانات وفنادق لا تحترم مواقيت الاغلاق

ع اللطيف بركة - هبة بريس

لازالت بعض الحانات والفنادق بالشريط الساحلي لمدينة أكادير ، لا تحترم حالة الطوارئ الصحية، الخاصة بمواقيت الاغلاق .

ومن ضمن الفنادق التي خالفت الضوابط القانونية ، فندق بالشريط الساحلي ، رغم انه لا يحتوي على مرافق مختلفة تتعلق بتقديم المشروبات الكحولية، اصبح يخرق القرارات المتعلقة بوقت الاغلاق، إذ يستمر في تقديم خدمات لزبناء أجانب ومغاربة لوقت متأخر بشكل غريب.

ويتساءل متتبعين للشأن العام، من يحمي صاحب الفندق ويسمح له بخرق القانون المنظم لحالات الطوارئ الصحية.

وكان نفس الفندق، قبل ازمة كورونا، يقدم خدمات الشيشا في 4 فضاءات داخل الفندق مما اعطاه شعبية لدى مستعملي الشيشا.

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