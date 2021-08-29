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خريبكة : حزب الشمعة يدخل الإنتخابات بوجوه جديدة

2021-08-29 / 1:57 مساءً
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هبة بريس ـ خريبكة
  1. دخل حزب الاشتراكي الموحد بخريبكة غمار الانتخابات الاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية بوجوه شابة تنتمي لمختلف القطاعات المهنية والثقافية.

واختار رفاق نبيلة منيب، النقابي والأستاذ عبدالواحد لهبي وكيلا للائحة المحلية بجماعة خريبكة، والأستاذة فاطمة خلفادير وكيلة اللائحة النسائية، بالإضافة إلى وجوه شابة تطمح للتغيير، ومحاربة الفساد، وتنمية المدينة.

أما بالنسبة للائحتين الجهوية والبرلمانية بدائرة خريبكة، فقد تمت تزكية المقاول طارق عزيز لقيادتهما، بالإضافة إلى المفتشة التربوية نعيمة بلحاج وكيلة اللائحة الجهوية النسائية، مدعومين بأسماء شابة، غرضها نيل ثقة الناخبين من أجل تمثيلهم في المجالس المنتخبة، والدفاع عن حقوقها

 

 

 

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