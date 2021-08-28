وسط سوق أسبوعي و”دون كمامات”.. الخلفي ينظم حملته الانتخابية

2021-08-28 / 1:02 مساءً
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هبة بريس

تزامنا وتسجيل حصيلة يومية مرتفعة في إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمغرب، ينظم عدد من المرشحين حملاتهم الانتخابية بعيدا عن احترام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المفروضة من قبل السلطات الصحية والمحلية.

النموذج هنا، من أحد الأسواق الأسبوعية باقليم سيدي بنور، حيث نظم الوزير السابق والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، يوم أمس الجمعة حملته الانتخابية.

وحسب البث المباشر الذي نقله الخلفي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فقد نظم الأخير تجمهرا لعدد من المواطنين بأحد الأسواق الأسبوعية بالاقليم للحديث عن برنامجه الانتخابي وتقديم وعود جديدة لساكنة المنطقة.

ووفق الفيديو، فيظهر عدم احترام منظمي اللقاء للاجراءات للاحترازية، من تباعد وارتداء كمامات واقية، ما آثار استياء وسخط عدد من المعلقين.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “الفقيه اللي نتسناو باراكتو، دخل للجامع ببلغتو، المرشح اللي خصو يحتارم الإجراءات هو أول واحد كيخرقها”.

وأضاف آخر “السيد الوزير السابق كيبان فالاقليم غير من الانتخابات للانتخابات”، مضيفا بالقول”الحساب غادي يكون في صناديق الاقتراع”

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تعليق واحد

  1. لا تحاولون تقزيم دور العدالة والتنمية في إصلاح وهيكلة المؤسسات . فأنا اشهد لهم بحسن الخلق و حسن التدبير مهما كانت العراقيل من احزاب الكوكوت مينوت وأحزاب الدولة. الأحزاب الفاقدة للشي لا تعطي شيء.هاته الأحزاب لم تعمل شئ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.فلهذا الذي سيأتي اكفس من الذي هو اليوم

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