العثماني“ يتهم أطرافاً بالسعي لمحاصرة حزبه والتضييق عليه و ”تقزيمه“

هبة بريس - الرباط

هاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أطرافًا لم يسميها قال إنها تسعى إلى محاصرة حزبه، والتضييق عليه ومحاولة تقزيمه، إما عبر القوانين الانتخابية باعتماد القاسم الانتخابي في البرلمان، أو عبر استعمال المال بشكل كبير ورهيب، حيت كشف عن تعرض بعض مرشحي حزبه لإغراءات قصد التنازل عن الترشح باسم الحزب مقابل مبالغ مالية تصل أحيانا إلو مليون درهم.

وأضاف العثماني خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إعطاء انطلاقة الحملة الانتخابية للحزب يومه الخميس بمقر الحزب، بأن عدد من المقرات المحلية للحزب بالأقاليم والمدن، تعرض المترشحين بها لترهيب كبير للحيلولة دون وضع ترشيحاتهم باسم الحزب، وكذلك من خلال التشطيب على الألاف من الناخبين المنتمين للحزب بما فيهم مصطفى السكال رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وشدد العثماني على أن سبب محاربة هذه الجهات للحزب، هو استماتته في الدفاع عن مصالح المواطنين، والاستقامة والنزاهة التي يتصف بها مناضلو ومرشحو الحزب، في تسيير الشأن العام الوطني والمحلي، داعيا أعضاء حزبه إلى المزيد من العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وخاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وطنيا ومحليا.

وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية على أن حكومته هي حكومة اجتماعية بامتياز، حققت الكثير من وعودها في الجوانب الاجتماعية، كرفع دعم الأرامل والتغطية الصحية للطلبة، واستحداث مباراة موحدة للأشخاص في وضعية اعاقة، وكذلك العديد من البرامج الاجتماعية الاخرى، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الجماعات الترابية، متسائلا عن حصيلة مشاركة الأحزاب التي تنتقد العدالة والتنمية في الحكومات السابقة.

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