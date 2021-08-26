استئنافية ورزازات تدين قاتلي طفلة زاكورة ب25 سنة سجنا نافذا

هبة بريس- الرباط

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، الخميس، ادانة المتهمين (فقيه وباحث عن الكنوز) باختطاف وقتل الطفلة “نعيمة الروحي”، بالسجن 25 سنة نافذا بالتهم المنسوبة اليهم.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد عثرت على بقايا جثة الطفلة المغدورة، التي كانت تعاني من عوق ولادي في منطقة مرتفعة من جبال منطقة أكدز بإقليم زاكورة، بعد 41 يوما من اختفائها.

وتعود تفاصيل الجريمة التي هزت الراي العام الوطني الى منتصف السنة الماضية حينما اعتقلت مصالح الدرك الملكي بأجلموس باقليم خنيفرة، شخص مشتبه في تورطه في قضية قتل الطفلة نعيمة أروحي في ضواحي أكدز، بإقليم زاكورة ليتبين بعدها ضلوع متهم اخر يشتغل فقيها.

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