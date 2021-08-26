حمضي : من يهاجم اللقاحات لايمكنه استعمال الأطفال مطية

هبة بريس- الرباط

قال الدكتور الطيب حمضي الباحث المتخصص في السياسات والنظم الصحية، ردا على بعض الجهات التي تريد توقيع عرائض ضد عملية تلقيح الأطفال، أن الطب والعلم يبنى على الابحاث والدراسات وليس العرائض.

وشدد حمضي في تعليق له على صفحته، أن تلقيح الاطفال” مسألة متعلقة بالخبراء والسلطات الصحية في البلدان التي تقوم بهذه الدراسات والأبحاث العلمية وتنظر في نجاعتها وصلاحيتها لتجيب عن سؤال: هل يمكن استعمال (اللقاح أو الدواء) بناء على الوضعية والمعطيات العلمية المتوفرة.”.

وأضتف حمضي أنه “ما تبث قط أننا في المغرب والعالم بأسره أن أجرينا استفتاء من أجل نجاعة دواء السل (مثلا) أو وقعنا عرائض ضد استعمال أي تلقيح أو بروتوكول أدوية للإجابة عن هل هي صالحة أو غير صالحة”..”.

وانتقد حمضي “من يريد أن يهاجم كوفيد ويهاجم اللقاحات، لا يمكنه أن يستعمل الأطفال و المواطنين البسطاء مطية” مضيفا : ” للأسف نتابع اليوم حالات صعبة وحرجة في أقسام الإنعاش وهناك حالات كثيرة توفيت بسبب عدم أخذ اللقاح بعد تصديق الأخبار الزائفة…وهناك من تأخر وتباطأ في أخذ اللقاح في الوقت المناسب”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0