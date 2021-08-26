تصفيات قطر 2022.. ال”snrt” تعلن بث مباريات المنتخب الوطني

2021-08-26 / 1:49 مساءً
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هبة بريس

استجابة لانتظارات الجمهور العريض في مجال بث التغطيات ونقل المنافسات الرياضية الوطنية والدولية، تعلن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن بثها مباريات المنتخب الوطني المغربي ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وحسب بلاغ للشركة، فيأتي هذا إثر نجاح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في التوصل إلى اتفاق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث هذه المباريات.

وبفضل الاتفاق ستؤمن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للجمهور المغربي، داخل الوطن وفي معظم بلدان إقامة الجالية المغربية بالخارج، متابعة كل مباريات المنتخب الوطني خلال دور المجموعات داخل الملعب وخارجه، وعددها ستة مباريات، علاوة على مبارتي السد الحاسمتين في التأهل.

ويشمل الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حقوق البث الأرضية والفضائية لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 2 شتنبر، بلقاء المغرب والسودان بمدينة الرباط، قبل أن يواجه المنتخب الوطني المغربي غينيا بكوناكري في 6 شتنبر في ثاني لقاء عن المجموعة.

وغني عن التذكير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تولي عناية كبيرة للحصول على حقوق بث الأحداث الرياضية، استحضارا للاهتمام الشعبي بها، وفي إطار حرصها المستمر على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم خدمة إعلامية عمومية سمعية بصرية تلبي حاجيات أوسع فئات الجمهور المغربي في مجال الإخبار والثقافة والتربية والترفيه.

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