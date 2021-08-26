بعد تألقه في “سلمات ابو البنات”.. الجباري :”لم أشك يوما في قدرات حمزة طاهري”

نجلاء مزيان : هبة بريس

أعرب المخرج المغربي الكبير هشام الجباري، عن افتخاره بالأداء اللافت الذي قدمه نجم مسلسل سلمات ابو البنات “حمزة طاهري” في الجزء الثالث، و كذا بالصدى الإيجابي الذي خلفه عقب تجسيده و تقمصه دور شخص مدمن.

و نشر الجباري صورة تجمعه بالفنان المغربي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، معلقا عليها :”حمزة طاهري أو ميز كما يحب كل أصدقائه مناداته، فنان عرفته أولا كمشاهد لعروضه الفكاهية على خشبة المسرح”.

و أضاف :” ثم اشتغلنا معا ف ألو ابتسام لنغامر بعدها في مسلسل سلمات ابو البنات، لم أشك يوما في قدراته و لم أتوقع حدودا لموهبته، يحب أن يتحدى نفسه فيعمل و يجد و يجتهد لينتصر على نفسه بنفسه”.

و اختتم تدوينته قائلا:” فكسب الرهان و حب الناس و ثقة العالمين معه، برافو صديقي ميز”.

و يشار إلى أن مسلسل سلمات ابو البنات الذي يتم عرضه من الاثنين إلى الجمعة على قناة MBC، ضم في جزئه الثالث وجوه جديده أبرزها: طاهرة حماميش، عدنان موحيجة، مهدي فولان….

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