15 قتيلا و2014 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2014 آخرون بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1465 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 35 ألفا و136 مخالفة، وإنجاز 5232 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و904 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و274 ألفا و450 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3452 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5232 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 171 مركبة.

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