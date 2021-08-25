السعودية: “نأسف لما آلت إليه العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر”

هبة بريس - الرباط

عبرت السعودية عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر، بعد خطوة الأخيرة بقطع العلاقات.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين الأشقاء بأسرع وقت ممكن.

ودعت البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما، وبما يعود بالنفع على شعبيهما، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

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