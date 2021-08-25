سعد الدين العثماني

العثماني يمرر قوانين “صعبة” قبل حزم حقيبته

2021-08-25 / 1:20 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

أنهى سعد الدين العثماني ولايته الحكومية ، بتمرير قوانين جد صعبة على مستقبل المواطن المغربي، في وقت كان نواب الأمة مشغولين بالتحضير للانتخابات المقبلة ، ودون أن يعطي الاعلام حيزا لمناقشة تلك القرارات مع المسؤولين وتنوير الرأي العام بها .

من ضمن القرارات التي مررها رئيس الحكومة في نهاية ولايته، دون مواجهته من المركزيات النقابية ، ضمنها قانونا لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.

القرار الثاني يتعلق بتمرير قانون إصلاح صندوق المقاصة، من أجل تنفيذ مضامينه السنة المقبلة، يتعلق بتحرير تدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، الذي ستتحمل أعباءه المالية والسياسية الحكومة المقبلة.

مقابل هذه القوانين ” الصادمة ” للمواطن المغربي، لم يتجاوب العثماني وهو يحزم حقيبته ، التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، بعد تجميد ترقيات السنتين الأخيرتين للآلاف من الموظفين .

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار

فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى الحوار لترسيخ الاستقرار والازدهار

2021-08-25 / 2:12 مساءً
Photo of السعودية: “نأسف لما آلت إليه العلاقات بين الأشقاء المغرب والجزائر”

السعودية: “نأسف لما آلت إليه العلاقات بين الأشقاء المغرب…

2021-08-25 / 1:38 مساءً
Photo of الملك يبرق أمير دولة الكويت : “تعازينا الحارة لكم”

الملك يبرق أمير دولة الكويت : “تعازينا الحارة لكم”

2021-08-25 / 1:07 مساءً
Photo of “التعاون الإسلامي” تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب مبدأ حسن الجوار

“التعاون الإسلامي” تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب مبدأ حسن…

2021-08-25 / 12:28 مساءً
Photo of منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات.. الداخلية تشدد قيود الحملات الانتخابية

منع توزيع المنشورات وعدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات..…

2021-08-25 / 10:59 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. مدغشقر تجدد دعمها للمملكة

الصحراء المغربية.. مدغشقر تجدد دعمها للمملكة

2021-08-25 / 9:55 صباحًا
Photo of البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة وضبط النفس

البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب علاقات الأخوة…

2021-08-25 / 9:23 صباحًا
Photo of الخارجية المغربية : نرفض الذرائع المغلوطة والسخيفة وراء قطع الجزائر علاقاتها مع المملكة

الخارجية المغربية : نرفض الذرائع المغلوطة والسخيفة وراء قطع…

2021-08-24 / 11:38 مساءً
Photo of بعد قطعها للعلاقات مع المغرب…منتدى “فار- ماروك” يدعو إلى اليقظة وتأمين الحدود

بعد قطعها للعلاقات مع المغرب…منتدى “فار- ماروك” يدعو إلى…

2021-08-24 / 11:28 مساءً
Photo of عسكر الجزائر يقطع المقطوع: الماء والشطابة لقاع المحيط الأطلسي

عسكر الجزائر يقطع المقطوع: الماء والشطابة لقاع المحيط الأطلسي

2021-08-24 / 10:40 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق