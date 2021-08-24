الجامعة العربية تدعو الى ضرورة الحفاظ على ضبط النفس بين المغرب والجزائر

هبة بريس- الرباط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحفاظ على ضبط النفس بين الجزائر والمغرب.

وقال أبو الغيط، في بيان أصدره بعد اعلان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، إن “الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وندعوهما لضبط النفس”.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، قائلا:”الأمل معقود على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ مصالح واستقرار الجزائر والمغرب”.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم الثلاثاء ، عن قطع علاقاتها مع المغرب، ردا على ماوصفها وزير خارجيتها رمطان العمامرة ب”الأعمال العدائية” الموجهة ضد بلاده من طرف الرباط والتي استمرت منذ ستينيات القرن الماضي حسب تعبيره.

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