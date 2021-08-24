الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب
هبة بريس
أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين.
ونقلا عن وسائل اعلام جزائريية، اتهم لعمامرة المغرب بارتكاب “أعمال غير ودية وعدائية” ضد الجزائر.
وأضاف لعمامرة قائلا “لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر”.
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29 تعليقات
الماء الشطابة
في ستين داهية والله المستعان
الكبورالات اوجدو في الجزائر نظام فاسد و فاشل و لتجاوز هذا الفشل الذريع كان و لا بد صرف انضار مواطنيها من الداخل للخارج لو كانت عندهم بصيص امل في ربح الحرب لكانو اعلنو الحرب على المغرب و كل هذا يعد انتصارا ثانيا للمغرب على الجزائر بعد حرب امكالا فهنيئا لنا بهذا الانتصار العضيم\\\\\\\
اكررها المائة الف على الدولة المغربية ان تسعى جاهدة لاسترجاع الصحراء الشرقية وهذه هي المناسبة وبناء سور بيننا غلى يوم رحيل العسكر والكبرانات من على صدور الشعب الجزائري الشقيق
لقد تاخرنا كثيرا في قطع العلاقة مع الجار السئ .لا تصلنا منه سوى المتاعب .من يفضل شرذمة من المرتزقة على دولة عريقة لولا مساعدتها لكان لحد الان مستعمرا لا يمكن الا ان يكون حاقدا دساسا له اطماع منحطة .تريدون المحيط الاطلسي الرائع لن تحصلو ولو على حبة رمل من محيطنا ومن صحرائنا .هنيئا لكم ببن بطوش اما نحن اصلا لا يهمنا بلدكم ويمكننا ان نتجول في كل البلاد الا في بلد العصابة والطوابير يوم قطع العلاقات هذا اريده ان يصبح عيدا وطنيا يخلد كل سنة .الى مزبلة التاريخ
مبارك او مسعود. اش وقع في ملك الله. لا شيء.
الماء والشطابة حتى قاع البحر، المغرب عقدة ابدية انظام الكبرانات، تحية للشعب القبائلي الشقيق، و الشعب الازوادي و شعب الطوارق، ان شاء الله استقلالكم قريب
منذ 1975 والجزائر تتآمر على المغرب بتسليح البوليزاريو ودفعهم إلى الحرب مع المغرب انطلاقا من أراضيهم وذكر المغرب في جميع المحافل الدولية بالعدو واليوم يقولون أن هناك معاهدة حسن الجوار والأخوة اخترقها المغرب ،الله ينعل لما يحشم.من الآن سنغني الله على راحة الله لفتح الله لمغارى المغربي.لي فجهدكوم ديروه طوزززززز عليكم.
لم تكن هناك علاقة بين البلدين، منذ أكثر من 45 سنة، على أي علاقة يتكلم السيد لحمامرة.