الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

هبة بريس

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الجزائري إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين.

ونقلا عن وسائل اعلام جزائريية، اتهم لعمامرة المغرب بارتكاب “أعمال غير ودية وعدائية” ضد الجزائر.

وأضاف لعمامرة قائلا “لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر”.

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